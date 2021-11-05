Акт об амнистии - это продолжение гуманной политики в Азербайджане - Али Гусейнли

БАКУ /Trend/ - Амнистия в связи с 8 ноября - Днем победы - это продолжение гуманной политики, проводимой в Азербайджане. Политику гуманизма, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, продолжает Президент Ильхам Алиев.

Об этом, информируя о вопросе об амнистии на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сказал глава парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что благодаря продолжению политики гуманизма в 1995-2021 гг. было подписано 67 указов и распоряжений о помиловании.

Гусейнли добавил, что за этот период было принято 11 амнистий, несколько из которых были инициированы Первой леди Мехрибан Алиевой.

По его словам, принятые до настоящего дня амнистии коснулись 117 тысяч человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)