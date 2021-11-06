Карабахский конфликт мешал развитию региона Южного Кавказа – экс-сотрудник Госдепа США

БАКУ /Trend/ - Карабахский конфликт препятствовал развитию региона Южного Кавказа.

Об этом сказал в субботу бывший заместитель помощника секретаря по вопросам Европы и Евразии Госдепа США Давид Меркель на панели на тему: "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках VIII Глобального форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.

По мнению экс-сотрудника Госдепа, налаживание сотрудничества между странами региона будет способствовать его развитию.

"Деятельность Минской группы ОБСЕ оказалась безуспешной. Международные организации должны продолжить свои миссии. Необходимо работать над ценностями, объединяющими страны Южного Кавказа", - сказал Меркель.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)