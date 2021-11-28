Состоится заседание азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время состоится очередное заседание совместной комиссии между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан.

Как сообщает Trend, об этом было заявлено сегодня на встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви в Ашхабаде.

В ходе беседы было выражено удовлетворение отношениями между двумя странами, подчеркнута твердая и принципиальная позиция Пакистана в отношении военной агрессии Армении против Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о развитии отношений между двумя странами в различных сферах, подчеркнув роль межправительственной комиссии.