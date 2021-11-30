МИД Китая сделал заявление о встрече лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи

БАКУ /Trend/ - Китай приветствует усилия России для поддержания регионального мира и стабильности.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во вторник на брифинге, комментируя трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, России и Армении, которая прошла в Сочи на прошлой неделе.

"Китай приветствует усилия, которые прилагает Россия для поддержания регионального мира и стабильности", - сказал он.

Как отметил дипломат, и Азербайджан, и Армения - дружественные партнеры Китая.

"Китай искренне надеется, что две стороны пойдут друг другу навстречу, урегулируют разногласия и различия путем диалога и консультаций и будут вместе поддерживать региональный мир и стабильность", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая.