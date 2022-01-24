Утверждено соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и Саудовской Аравией

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении Соглашения между правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела".

Как сообщает в понедельник Trend, соглашение было подписано 15 ноября 2021 года в Эр-Рияде.