Утверждено соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и Саудовской Аравией
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении Соглашения между правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела".
Как сообщает в понедельник Trend, соглашение было подписано 15 ноября 2021 года в Эр-Рияде.
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