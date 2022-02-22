Геноцид против мирных жителей Ходжалы является преступлением, совершенным против всего человечества – госкомитет

БАКУ /Trend/ - Ходжалинскому геноциду должна быть дана правовая оценка, и эта оценка должна быть справедливой.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Гюндуз Исмайлов на мероприятии, посвященном годовщине Ходжалинского геноцида, в Управлении мусульман Кавказа.

Он отметил, что азербайджанское государство проводит большую работу в связи с дачей на международном уровне справедливой правовой оценки Ходжалинскому геноциду.

"Некоторые круги в мире подходят к этому с позиции двойных стандартов. Однако вопрос, связанный с Ходжалинским геноцидом, это вопрос человечности. Геноцид в отношении мирных жителей Ходжалы является преступлением, совершенным против всего человечества", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева)