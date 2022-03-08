Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану прибыла в Баку
БАКУ /Trend/ - Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон во вторник прибыла в Баку.
Как передает Trend, об этом она написала на своей странице в Twitter.
"Салам, Баку! Рада вернуться в Азербайджан накануне 30-летия дипломатических отношений между Соединенным Королевством и Азербайджаном", - написала Николсон.
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