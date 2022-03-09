Обнародована программа визита в Азербайджан торгового посланника премьера Великобритании

БАКУ /Trend/ - Торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон находится с трехдневным визитом в Баку в связи с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений с Азербайджаном и расширением торговых отношений между двумя странами. Об этом сообщили Trend в британском посольстве в Баку.

Это девятый по счету визит баронессы Николсон в Азербайджан.

Визит, который начался 9 марта, посвящен изучению дальнейших коммерческих возможностей для восстановления освобожденных территорий Азербайджана, поддержке Великобританией диверсификации азербайджанской экономики и переходу на экологически чистую энергию.

Визит баронессы Николсон в Азербайджан завершится 11 марта церемонией во всемирно известном Центре Гейдара Алиева, спроектированном британским архитектором Захой Хадид, говорится в сообщении.

Торговый посланник премьер-министра Великобритании встретится с рядом официальных лиц Азербайджана. Основными темами обсуждения на встречах станут региональная энергетическая безопасность, борьба с климатическими изменениями, поддержка Великобританией работ по разминированию освобожденных территорий и т.д.

Баронесса Николсон встретится с представителями компаний Великобритании в недавно созданной Британской торговой палате в Азербайджане, Fintech, посетит Университет ADA, Центр аутизма Birgə və Saglam, которому оказывает поддержку Фонд Гейдара Алиева, и компанию bp.

«Очень приятно иметь возможность вернуться в Баку после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией COVID-19. Несомненно, нефтегазовый сектор и обеспечиваемая им энергетическая безопасность важны для Европы и останутся основными направлениями торговли между нашими странами на будущие десятилетия. Во время каждого визита в Азербайджан большое впечатление производит то, что сотрудничество между двумя странами расширяется и охватывает новые сферы, такие как здравоохранение, ИКТ, финансы, "зеленая" энергетика и разминирование.

11 марта будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией. Буду рада принять участие в мероприятиях, которые пройдут как в МИД Азербайджана, так и в Центре Гейдара Алиева, чтобы отметить и поделиться всеми положительными аспектами отношений между нашими странами», - сказала баронесса Эмма Николсон перед визитом в Баку.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)