Вопросы, связанные с Лачинским коридором, должны быть урегулированы на основе трехсторонних заявлений – МИД России

БАКУ /Trend/ - Подтверждаем необходимость урегулирования всех вопросов в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Это касается и ситуации вокруг Лачинского коридора, которая должна решаться на основе пункта 6 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг в ходе еженедельного брифинга заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Ситуация в регионе остается в центре нашего внимания. Российская сторона находится в постоянном контакте с армянской и азербайджанской сторонами, как на высшем уровне, так и по линии минобороны России, МИД России и других российских ведомств. Контакты с азербайджанскими и армянскими коллегами провели министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Все вышеобозначенные вопросы, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора, являются предметом консультаций в целях выхода на решения, устраивающие азербайджанскую и армянскую стороны. С учетом чувствительности проблематики разглашать детали обсуждаемых договоренностей не будем», - сказал он.