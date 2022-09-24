Страх Пашиняна, его месседжи из ООН и новый провокационный план

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке коснулся карт для делимитации, о которых упомянул во время выступления в ходе поездки в Лачин Президент Ильхам Алиев, а также о недавней напряженности на границе и отсутствии военной поддержки Еревана со стороны союзников. Большая часть 20-минутного выступления Пашиняна была связана с заявлениями главы азербайджанского государства о картах для делимитации.

Речь Президента Ильхама Алиева в Лачине и полные страха признания Пашиняна в ООН

«После окончания Второй Карабахской войны мы вышли к границам. Если Армения пытается обвинить нас в том, что мы вторглись на их территорию, то это лишено всяких оснований. Во-первых, если граница находилась там, где они говорят, то проложили бы границу, создали бы пограничные линии, коммуникации, провели бы инженерные работы. Они считали, что весь Карабах и Зангезур останутся у них. Именно поэтому не проделали никакой работы на азербайджано-армянской границе. То есть без проведения делимитации нашей границы никто не сможет сказать, откуда она проходит. Вновь хочу сказать, что мы готовы к обсуждениям и ответственно подходим к работе комиссий по делимитации – азербайджано-армянских комиссий. Собрали все карты. Хочу еще раз сказать, что у нас имеются все карты, в том числе относящиеся к XIX, ХХ векам, предыдущему периоду, эти карты открыто свидетельствуют о том, кто на какой земле размещается. Поэтому без проведения делимитации никто не может обвинить нас», - сказал в своей речи в городе Лачин Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Из сказанного премьер-министром Армении с трибуны ООН видно, что выступление Президента Ильхама Алиева вызвало у него серьезную обеспокоенность, в буквальном смысле напугав его. Из речи Пашиняна ясно, что он не знает точно, где начинаются и заканчиваются границы республики, которую он представляет. Если бы у Пашиняна не было беспокойств и страхов касательно исторического прошлого Армении, ее "границ" в XIX веке, он бы не адресовал свой вопрос Президенту Ильхаму Алиеву.

«Я задаю официальный и публичный вопрос Президенту Азербайджана: можете показать карту Армении, которую вы признаете или готовы признать Республикой Армения? Почему я это спрашиваю. Потому что может выйти так, что с точки зрения официального Азербайджана только половина Армении и даже меньше - это Республика Армения», - сказал Пашинян.

Тем самым Никол Пашинян признал, что территории, на которых в настоящее время существует Республика Армения, включая столицу Ереван, когда-то были землями Азербайджана. Пашинян знает, что Азербайджан способен доказать это историческими картами, документами. По этой причине армянский премьер заинтересован в том, чтобы делимитация проводилась по картам, относящимся к периоду независимости, о чем он и сказал во время выступления в ООН.

«Если бы Азербайджан признал территориальную целостность Армении не теоретически, а конкретно, я имею в виду целостность нашей международно признанной территории в 29 800 квадратных километров, это означало бы, что мы можем подписать мирный договор», - сказал Пашинян.

Как сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении после поднятия флага Азербайджана в городе Лачин, Азербайджан подготовил все карты. Как карты ХХ века, так и карты предыдущего периода, и работы по делимитации должны проводиться по этим картам.

Решительная позиция Азербайджана и новый провокационный план Армении

Полное страхов выступление Пашиняна по поводу карт по делимитации укрепляет предположения о том, что Армения не заинтересована в процессе определения границ и будет стремиться затягивать этот процесс. Что нужно Армении для затягивания этого процесса? Конечно, повод для новых военных провокаций…

Из выступления премьер-министра Армении в ООН ясно, что Ереван заинтересован в новых провокациях. Обвинение Пашиняном Азербайджана в "нападении на территорию Армении", озвучивание мнения об "угрозе нового нападения" повышают вероятность того, что Ереван работает над новым провокационным сценарием. Напомним, что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, говоря о геополитических процессах в мире, он сказал, что напряженность может возникнуть и на Южном Кавказе. Отметим, что в то же самое время армянская сторона интенсивно нарушала режим прекращения огня на границе. Через несколько дней после того, как Пашинян вернулся из Владивостока, армянская армия предприняла попытку широкомасштабной провокации на границе с Азербайджаном и вынуждена была отступить, так как получила жесткий ответ. Пашинян, похоже, вновь хочет применить сценарий, который он реализовал в первой половине сентября. Он направляет месседж о военной напряженности как из Нью-Йорка, так и из Владивостока, и на этом фоне армянская сторона почти каждый день нарушает режим прекращения огня.

Тиражируемые армянскими медиа новости о «новой войне», переговоры Армении о срочной закупке оружия у западных стран, а также привлечение простых граждан к военным учениям, их обучение боевым навыкам показывают, что Ереван готовится к реваншу. На фоне военных приготовлений Армении выступление Пашиняна в ООН повышает вероятность военной провокации. Похоже на то, что Армения целенаправленно нарушает режим прекращения огня в то время, когда Пашинян находится в Нью-Йорке, чтобы побудить Азербайджан принять ответные меры и привлечь внимание западных покровителей Армении к региону, выставив Баку "агрессором".

Месседжи Пашиняна из ООН и попытки уклонения от наказания Кремля

Пашинян, выступая с трибуны ООН, также пожаловался на безразличие союзников к вопросу безопасности Армении, сказав, что в армянском обществе возникло недоверие к военному блоку - Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которого страна является.

«Эта ситуация вызвала множество вопросов в армянском обществе», - сказал он.

Отметим, что несмотря на то, что Армения после последних столкновений на границе обратилась за помощью в ОДКБ, организация довольствовалась отправкой миссии на границу. Неудовлетворение со стороны ОДКБ обращения о военной помощи стало причиной акций протеста в Армении. Протестующие требуют от официального Еревана выхода из ОДКБ. Из процессов в регионе и политического поведения Еревана ясно, что адресатом высказываний армянского премьер-министра о союзниках в ОДКБ с трибуны ООН является Москва. Поскольку военный союзник Еревана не оправдал его надежд, возмущение армянского общества против России возросло. Пашинян пытается воспользоваться этим, направляя России месседж о том, что «армянский народ требует выхода из военного блока, который не выполнил обязательств перед страной». Армянский премьер больше выпячивает в этом вопросе позицию общества, а не свою собственную, пытаясь показать, что призывы выйти из военного блока - это социальный заказ. Тем самым Пашинян хочет защитить себя от гнева Кремля, переложив ответственность на армянское общество.

Также Пашинян своими заявлениями в ООН о союзниках признал, что ни его команда, ни армянское общество не верят в российские военно-политические институты, и что Армения уже повернулась к Западу. Но на какие военные, экономические и политические ресурсы полагается политическая элита Армении, идя против своего хозяина? Похоже, что на пламенную речь в ООН Пашиняна подвигли обещания военной, политической и экономической помощи спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, а также пара стандартных заявлений из Европы во время пограничной напряженности. Реалии же совсем другие. Армения - государство, зависящее от России как в политическом, военном, так и в экономическом плане, и движение Еревана к полюсу, враждебному Москве, - не что иное, как попытка самоубийства. Армения изолирована в регионе, не отказывается от своих территориальных претензий к Азербайджану, уклоняется от процесса делимитации границ и строительства Зангезурского коридора, что в целом не сулит армянскому государству и народу радужных перспектив.

(Перевод: Фидан Мустафаева)