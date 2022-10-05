Мы высоко ценим работу, которую Азербайджан проводит для заселения своих освобожденных от оккупации территорий - Маймуна Мохд Шариф

АГДАМ /Trend/ - Мы высоко ценим работу, которую Азербайджан проводит для заселения своих освобожденных от оккупации территорий.

Как передает в среду корреспондент Trend, об этом сказала журналистам исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам Маймуна Мохд Шариф в кулуарах Азербайджанского национального градостроительного форума на тему «Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период» в городе Агдам.

«Правительство Азербайджана ведет интенсивную работу по восстановлению земель и возвращению бывших вынужденных переселенцев», - сказала Маймуна Мохд Шариф.

Она отметила, что такие факторы, как изменение климата, COVID-19, создают проблемы для городского процесса, трансформационных изменений.

«Этот форум, проводимый сегодня, важен с точки зрения изучения работы, проделанной Азербайджаном на своих освобожденных территориях, изучения технического опыта страны», - добавила исполнительный директор Программы ООН.