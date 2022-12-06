Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравили личный состав, участвовавший в учениях «Братский кулак» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В «День высокопоставленного наблюдателя», состоявшегося в ходе учений «Братский кулак», Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравили по телефону задействованный в учениях личный состав двух братских стран, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев, поздравив личный состав, назвал учения «Братский кулак» очередным проявлением турецко-азербайджанского единства и подчеркнул, что наше единство нерушимо и вечно.

Поздравив весь личный состав, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отметил успешность учений, проходящих под девизом «Одна нация, два государства», и подчеркнул, что наше нерушимое единство сохранится и впредь.