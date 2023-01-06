Жители Нахчыванской АР смогут менять удостоверения личности в Центрах ASAN (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Жители Нахчыванской Автономной Республики, проживающие в Баку и других городах и районах Азербайджана, смогут менять свои удостоверения личности и другие документы в Центрах обслуживания ASAN.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, граждане, проживающие в городе Баку и других регионах Азербайджана, зарегистрированные по месту жительства в Нахчыванской Автономной Республике, могут обратиться в центры ASAN для замены утерянных, пришедших в негодность или с истекшим сроком действия удостоверений личности, а также для замены удостоверений старого поколения на новые удостоверения.

Отметим, что до сих пор замена удостоверений личности жителей Нахчыванской Автономной Республики осуществлялась только в постоянном представительстве Нахчывана в Баку или в Главном паспортно-регистрационном и миграционном управлении МВД Нахчыванской Автономной Республики. Это приводило к дополнительным трудностям и потере времени для граждан, желающих поменять свое удостоверение личности или другие документы, срок действия которых истек, или они были утеряны, пришли в негодность.

(Перевод: Фидан Мустафаева)