Любимые спектакли великого лидера Гейдара Алиева на сцене Центра Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - 24 февраля в Центре Гейдара Алиева в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство", посвященного 100-летию общенационального лидера, будет показана пьеса Джалила Мамедгулузаде Ölülər ("Мертвецы"). Спектакль при совместной организации Центра Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана будет показан в исполнении Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, сообщает в пятницу Trend.

Режиссером-постановщиком и художником спектакля является народный артист Азер Паша Нематов. В постановке задействована музыка народного артиста СССР Гара Гараева. Музыка будет исполнена Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева.

В спектакле из двух частей Шейха Насруллу сыграет народный артист Нураддин Мехдиханлы, а в роли Искандера выступит заслуженный артист Анар Гейбатов. Также на сцену выйдут народные артисты Али Нур, Гаджи Исмаилов, Кязим Абдуллаев, Лалазар Мустафаева, Рафиг Азимов, Сабир Мамедов, заслуженные артисты Аслан Ширин, Эльхан Гулиев, Эльшан Рустамов, Альфида Джафаров, Кязим Гасангулиев, Матлаб Абдуллаев, Мазахир Джалилов, Мирза Агабейли и другие актеры театра.

Трагикомедия Джалила Мамедгулузаде Ölülər ("Мертвецы") - любимое произведение общенационального лидера Гейдара Алиева. Сам великий лидер в своих интервью говорил, что учась в старших классах, он проявлял большой интерес к театру, часто ходил и смотрел спектакли местного драматического театра. Общенациональный лидер отмечал, что онс большим удовольствием просмотрел пьесу Мирзы Джалила "Мертвецы несколько раз. Как отмечал великий лидер, пьеса "Мертвецы" - очень глубокое, фило­софское произведение и по своему философскому содержанию оно стоит на первом месте среди драматических произведений азербайджанской литературы. В то же время от других произведений ее отличает глубокий национальный дух, народность, отмечал Гейдар Алиев.

"Я зна­ком со всеми драматически­ми произведениями, начиная с Шекспира. Считаю, что ни­кто не создал такого произве­дения, как "Мертвецы". Так как уже найти такую тему - философия, гениальность... ", - говорил великий лидер.

Гейдар Алиев был очень привязан к театру еще с юных лет. В школьные и студенческие годы, он очень любил театр и сам выступал в драматических кружках. Он называл Азербайджанский национальный театр национальным достоянием нашего народа. Регулярно посещая театральные постановки, общенациональный лидер встречался с творческим коллективом, давал свои советы и поручения.

В связи с объявлением 2023 года в нашей стране “Годом Гейдара Алиева” распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Центр Гейдара Алиева планирует проведение ряда проектов и мероприятий. А в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство" в Центре Гейдара Алиева запланирован показ ряда спектаклей.

Билеты на спектакль "Мертвецы" можно приобрести в кассе Центра, на сайте и пунктах продажи билетов iTicket.az.