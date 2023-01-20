Трагедия 20 Января - преступление против человечности – Ялчин Топчу (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Нападение 20 января 1990 года Советской армии на мирное население в столице братского Азербайджана Баку и многих других местах является преступлением против человечности.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу Turkic.World главный советник президента Турции Ялчин Топчу.

"20 Января считается и печальным и гордым днем азербайджанского народа, и герои-шехиды не забыты и не будут забыты тюркским миром, особенно турецким народом. С уважением чтим память шехидов 20 Января"- добавил он.

Он отметил, что каждый представитель тюркского мира чтит память героев 20 Января, страницы печали и славы Азербайджана.

Топчу также отметил, что именно 20 января 2018 года Вооруженные силы Турции начали операцию против террористических организаций “Оливковая ветвь”.

"Операция "Оливковая ветвь" разрушила грезы империалистических держав прорваться к побережью Средиземного моря вместе с поддерживаемыми ими марионетками - PKK/KCK/PYD/YPG, DEA Ş. Да помилует Аллах души всех наших шехидов во всем тюрко-исламском мире", - отметил он.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.

(Перевод: Нубар Кулузаде)