Вьетнам поддерживает деятельность Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения - посол

БАКУ /Trend/ - Вьетнам поддерживает деятельность Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения.

Как сообщает Trend, об этом заявил новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в нашей стране Данг Минь Кхой, вручая верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Дипломат подчеркнул, что вьетнамский народ высоко ценит создание Азербайджаном условий для обучения в нашей стране большого числа вьетнамских студентов. Посол подчеркнул, что вьетнамские специалисты, получившие образование в Азербайджане, сегодня успешно работают в его стране в различных сферах. Он сообщил, что в настоящее время вьетнамские студенты обучаются в Азербайджане по образовательным стипендиальным программам, выделенным Азербайджаном в рамках Движения неприсоединения.