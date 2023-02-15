35 лет безумия, или Кто пытается натянуть сову на глобус

БАКУ /Trend/ - В истории бывают разные даты: радостные, печальные, «праздники со слезами на глазах»,..А есть даты-предостережения. Одна из них — 13 февраля 1988 года, первые митинги в Ханкенди, тогда Степанакерте, под лозунгами «миацума». В поддержку тут же начались и митинги в Ереване — в поддержку. В армянских СМИ и соответствующих аккаунтах в соцсетях — фотографии, мемуары, штампы насчёт «самоопределения» и прочая лабуда. И ни слова — о том, какой кровью и какой трагедией обернулось это самое «самоопределение» в армянской редакции. Как и о том., что с самого начала у этой авантюры не было шансов на «хэппи-энд».

В Ереване об этом не любят вспоминать, но, согласно статьи 78 Конституции СССР в редакции 1977 года, которая действовала в 1988 году, «Территория союзной республики не может быть изменена без ее согласия. Границы между союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению соответствующих республик, которое подлежит утверждению Союзом ССР». А значит, ни о каком «выходе» Карабаха из состава Азербайджана и его «воссоединении» с Арменией без согласия официального Баку, согласно советской Конституции, и речи быть не могло.

Тем не менее митинги продолжаются с завидным упорством, и никто не пытается их остановить,

Нет сомнений, что самую большую долю ответственности за Карабах несёт «союзный центр», И это не абстрактная величина, а конкретные персоны, и прежде всего Михаил Горбачев и его ближайшее окружение. В армянской среде весьма упорно говорили о неких «гарантиях», будто бы полученных от Кремля, и о том, что там якобы готовы поддержать «миацум». Сергей Амбарцумян, на тот момент ректор Ереванского госуниверситета, на Съезде народных депутатов в 1989 году восклицал с трибуны: армяне же не сумасшедшие! Нам обещали!

И не исключено, что Михаил Горбачев, выросший на «армянских хлебах» в Ставрополье, такие обещания действительно дал. Иначе трудно объяснить поведение «союзного центра». Еще до начала митингов в Карабахе начинается этническая чистка азербайджанцев в Армении. В Баку прибывают первые беженцы. Но союзные СМИ об этом молчат. Более того, союзные власти даже не пытаются предпринять хоть что-то для прекращения погромов и изгнания азербайджанцев из Армении. Нет ни «особого положения», ни войск — ничего. В результате тех этнических чисток было убито 242 человека— в 10 раз больше, чем в Сумгаите. Но по поводу Сумгаите надрывались все центральные СМИ, а трагедию азербайджанцев в Армении постарались «замолчать» О том, что именно азербайджанцы стали первыми «послевоенными» беженцами в СССР, советская пресса молчала.

Именно армянские боевики пролили первую кровь — в Аскеранском районе было убито двое азербайджанцев. Но центральные СМИ продолжают рассказывать об «агрессивных азернбайджанцах» и «многострадальных армянах»;

В Баку дважды — дважды! — вводятся войска и объявляется комендантский час. В 1990 году карательная операция советской армии уносит жизни почти полутора сотен человек. В Ереване комендантский час не вводился ни разу. В Армении создаются отряды «бородачей» — Москва и не думает их разоружать. И таких «странностей» много.

Соблазнительно свалить всю ответственность на этнических армян в окружении Михаила Горбачева — Георгия Шахназарова (именно ему принадлежали рычаги управления СМИ), Абела Аганбегяна, который в интервью французским СМИ рассуждал о «целесообразности» передачи Карабаха Армении…Но вряд ли Михаил Горбачев был настолько наивен, что не понимал, кем себя окружил.

Можно строить множество версий, как бы развивались события, если бы СССР сохранился на карте мира. Но в 1991 году некогда единая страна распалась. И очень быстро союзные республики были признаны мировым сообществом в их «постсоветских» границах. В случае с Азербайджаном эти границы включали Карабах.

Это уже был «водораздел». И «красная линия» Никакого механизма насильственной перекройки границ суверенного государства мировое сообщество не предусматривало. Но в Армении продолжают с упоением «играть в миацум». Пытаются создать что-то вроде «правовой папки». Но ее содержимое, увы и ах, если и доказывает что-то, то только политическую безответственность и авантюризм авторов.

Второй президент Армении Роберт Кочарян уверял в интервью: «Тогдашняя Конституция Советского Союза позволяла при отделении республики автономиям, даже компактно проживающим национальным меньшинствам на референдумах решать свою судьбу».

Это дешевая и топорная ложь. Согласно статьи 72 советской Конституции, «За каждой союзной республикой сохраняется право СВОБОДНОГО выхода из СССР». И ни слова о том, что в этом случае автономным республикам или еще кому-то будет предоставлено право проявить свое «особое мнение», никаких упоминаний о «референдуме» и т.д.

Нечто похожее было предусмотрено в законе «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Но этот закон прямо и грубо противоречил соуветской же конституции. Более того, он предусматривал, что из существующего СССР выходит одна из республик. А в реальности СССР, который на бумаге был договорной федерацией, разлетелся по швам. Так что никаких оснований для объявления «независимости» у карабахских сепаратистов не было.

Наконец, именно Армения столкнула ситуацию к полномасштабной войне. У Азербайджана тогда просто не было своей армии, а на стороне Армении воевали регулярные российские части — и 366-й полк, и Псковская дивизия ВДВ…

Но, возможно, роковые ошибки Армения сделала уже после установления прекращения огня в 1994 году. Когда раз за разом упускала шанс договориться с Азербайджаном — притом что в Баку предлагали весьма и весьма выгодные Армении условия: высокий статус, широкая автономия…Но в Ереване не были согласны на меньшее, чем «независимость Арцаха» и последующее его воссоединение с Арменией. Вместе с окружающими бывшую НКАО районами, где армянского населения до конфликта по сути не было и откуда было изгнано все коренное азербайджанское население.

Пожалуй, из всех армянских лидеров договариваться с Баку призывал только Левон Тер-Петросян, которому этот призыв стоил досрочной отставки с поста президента. А его преемники только повышали планку требований. Окружающие бывшую НКАО районы в какой-то момент стали именоваться «освобождёнными» (от кого? От законных хозяев? От коренного населения?) Возвращать их Армения не собирались — притом что мировое сообщество однозначно требовало вывода войск. Были приняты четыре резолюции СБ ООН, Но в Армении предпочитали переворачивать их смысл с ног на голову, грабить чужие ресурсы и войска не выводить. Захваченным районам придумывались армянские названия, доселе не известные никому, кроме армянских же лжеисториков — Лачин перекрещивали в «Бердзор», Джебраил в «Джракан», Физули — в «Варанду», Агдам — в «Акна»…Дальше всех пошёл нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян, при котором переговорный процесс был по сути остановлен. А в дело пошли заявления типа «Карабах — это Армения, и точка!» и пьяные танцы на Джыдыр-дюзю в Шуше. И в конце концов Армения устроила новый виток агрессии против Азербайджана. В планах была оккупация Гянджи и выход к Куре. А на деле…

А на деле обещанная тогда министром обороны Армении «новая война за новые территории» принесла Армнеии только новые могилы в Ераблуре, военно-политический позор, разгромленную армию и необходимость подписывать мир с Азербайджаном на куда более тяжелых условиях.

И сегодня, через 35 лет, самое время спросить у устроителей той авантюры — вы этого хотели? Когда вам в 1988-м году говорили, что вы идёте на большое кровопролитие, то вы отвечали: пусть прольется наша кровь время великой цели. По прошествии 35 лет, глядя сегодня на Ераблур вы действительно считаете, что это того стоило? И ещё в заключение хочется вспомнить слова народного писателя Мирзы Ибрагимова, сказанные им на заседании президиума верховного совета СССР 18 июля 1988г. Он тогда сказал что если бог хочет наказать каких-то людей, то отнимает у них разум. И действительно, все эти 35 лет наказные богом лидеры пытались доказать недоказуемое. И сейчас в этом полку еще прибыло, – многострадальному армянскому населению Карабаха из Москвы спустили ещё одного горе лидера который уже несколько месяцев также пытается доказать, что можно сову натянуть на глобус. Что жаль армянский народ, который будет продолжать удерживаться на обочине цивилизации и поглядывать через забор как стремительно развивается Азербайджан.