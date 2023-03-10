Экс-глава МИД Боснии и Герцеговины о трех причинах геополитических успехов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Лидеры Азербайджана находили возможности для ведения политического курса, который был необходим для развития страны, несмотря на вызовы, с которыми они сталкивались..

Об этом Trend сказал бывший министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия в кулуарах Х Бакинского Глобального Форума.

Лагумджия отметил, что это одна из ключевых причин, объясняющая геополитические успехи Азербайджана в регионе. Бывший министр добавил, что после развала Советского Союза наблюдалась сложная геополитическая ситуация, однако Общенациональный лидер Гейдар Алиев сумел предпринять необходимые шаги для развития страны.

Он подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев распознал конкурентные преимущества Азербайджана в XXI веке и также смог использовать их для продвижения интересов государства, особенно в контексте энергетики и геополитики.

"Освобождение от оккупации Карабаха и его последующее восстановление было проведено в правильное время. Мудрость политического руководства - еще одна причина, объясняющая успехи Азербайджана", - отметил политик.

Собеседник агентства также отметил, что еще одним важным фактором является культура азербайджанского народа.

"Азербайджанцы - великая нация, сила которой исходит из ее культуры, культурной среды и традиций. Это давало силу народу объединяться в сложные времена", - отметил бывший министр иностранных дел. "Ярчайший пример - Низами Гянджеви. Он является явлением культуры и традиций Азербайджана", - заключил Лагумджия.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.