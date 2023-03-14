Президент Ильхам Алиев: Мы поставляем во многие европейские страны нефть и нефтепродукты

БАКУ /Trend/ - Менее года тому назад президент Европейской Комиссии госпожа Урсула фон дер Ляйен назвала Азербайджан надежным партнером Европы в энергетическом секторе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

«Это большая честь получить такую оценку наших достижений. Действительно, когда есть реальная цель, мы поставляем во многие европейские страны нефть, нефтепродукты и нефтехимическую продукцию», - отметил глава государства.