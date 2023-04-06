Для местных и турецких журналистов организован медиа-тур на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях ознакомления с деятельностью Азербайджанской армии на освобожденных территориях 6 апреля Министерством обороны был организован очередной медиа-тур для группы представителей местных и турецких СМИ.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве обороны, в рамках визита журналисты проследили за процессом разминирования освобожденных территорий при взаимодействии с Агентством по разминированию освобожденных территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) и практическим применением инженерной техники MEMATT (механическое оборудование для разминирования) турецкого производства.

Представителям СМИ было сообщено о том, что со времен Отечественной войны, увенчавшейся славной победой Азербайджанской Армии, до сегодняшнего дня инженерными подразделениями Министерства обороны было очищено до 29000 гектаров территории, обнаружено и обезврежено 23230 мин, закопанных армянскими военными, и неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после боевых действий.

В рамках медиа-тура журналистам было продемонстрировано показательное занятие по боевой подготовке артиллерийских подразделений.

Представители СМИ понаблюдали за деятельностью военнослужащих, провели съемки и взяли интервью у военнослужащих.

Военнослужащие выразили удовлетворение созданными для них условиями и гордость тем, что служат на освобожденных территориях.