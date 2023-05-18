Турецкий народ продемонстрировал на выборах поддержку политики, которая превратит Турцию в глобальную силу - Мехмет Юдже

БАКУ /Trend/ - Выборы 14 мая, пришедшиеся на 100-летие образования Турецкой Республики, несомненно, являются важными не только для Турции, но и для всего мира. У многих стран мира, среди которых США, страны ЕС и Россия, есть ожидания в связи с этими выборами.

Об этом сказал в четверг Trend декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

"Турецкий народ, который установил рекорд высокой явки на выборах - в 90 процентов, показал всему миру, насколько он привержен демократии. Более того, тем самым турецкий народ развеял несправедливые обвинения, перечеркнул клеветнические кампании, встав на защиту своего государства. Турецкий народ категорически отверг предложения из-за рубежа по поводу определения своей судьбы, продемонстрировав всему миру свою волю", - сказал он.

Говоря об отношениях между Турцией и Азербайджаном, Юдже отметил, что четкая позиция, заявления Президента Ильхама Алиева во время и после избирательного процесса показывают глубину и масштаб пройденного пути в контексте стратегического союза двух стран. Развитие этих отношений между двумя странами также повлияет на весь тюркский мир, добавил он.

Юдже подчеркнул, что турецкий народ продемонстрировал поддержку политики, которая превратит Турцию, несмотря на все трудности, в глобальную силу.

"На выборах, состоявшихся 14 мая, еще раз проявилась дальновидность турецкого народа, продемонстрировавшего свою волю к поддержке стабильности, независимости и будущего во втором туре выборов 28 мая 2023 года", - добавил он.