Президент Ильхам Алиев: До сентября этого года мы полностью отстроим и передадим село Забух в распоряжение его жителей

БАКУ /Trend/ - До сентября этого года мы полностью отстроим и передадим село Забух в распоряжение его жителей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

Напомнив о том, что села Забух и Сус были освобождены от оккупантов в один и тот же день, глава государства подчеркнул, что и там ведется активная работа. «Таким образом, проводя с каждым годом еще большую работу как в Лачинском районе, так и во всех других районах, мы обеспечим наших граждан нормальными условиями», - отметил Президент Ильхам Алиев.