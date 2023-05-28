Президент Ильхам Алиев рассказал о военнослужащих, которые некоторое время назад, заблудившись, перешли на территорию Армении

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями Лачина 28 мая рассказал о двух азербайджанских военнослужащих, которые некоторое время назад, заблудившись, перешли на территорию Армении и подверглись там пыткам.

Как сообщает Trend, глава государства сказал: «После окончания Второй Карабахской войны представители Армении и Азербайджана договорились о том, что если кто-то заблудится, если такое случится, что эти люди должны быть возвращены максимум в течение двух дней. Мы соблюдали это. Мы задерживали их максимум два дня, допрашивали и возвращали – и гражданских лиц, и военных. Посмотрите что сделали они?! Они, во-первых, зверски избили наших заблудившихся военных, надели на них наручники, унизили их достоинство, засняли на видео момент их избиения. После этого их арестовали и уже осудили. Где это видано?».

Отметив, что он заявил о недопустимости этого на трехсторонней встрече в Брюсселе 14 мая, Президент Ильхам Алиев сказал: «Если вы нарушаете эту договоренность, то сами же поплатитесь за это».