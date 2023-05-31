Наведение мостов: Президент Ильхам Алиев укрепляет дружественные отношения между еврейской и мусульманской общинами

БАКУ /Trend/ - За последние 30 лет Азербайджан и Израиль установили прочные и дружественные отношения, которые переросли в стратегический союз. Этот альянс основан на общем понимании и сотрудничестве по различным международным вопросам. Связи между двумя странами охватили различные сферы, такие как энергетика, оборона, что поспособствовало установлению прочного и многогранного партнерства.

Визит Президента Израиля Ицхака Герцога в Баку знаменует собой историческую веху. Это знаменательное событие призвано значительно ускорить развитие двусторонних отношений в различных сферах, подчеркивая их глубокую важность.

В ноябре 2022 года Баку предпринял исторический шаг, объявив об открытии посольства Азербайджана в Тель-Авиве. Это решение, которое свидетельствует о глубине отношений между двумя странами, является доказательством согласованных усилий по укреплению дипломатических связей. С тех пор отношения между двумя странами продолжают процветать.

Экономические показатели свидетельствуют о значительном росте двустороннего товарооборота, достигшего 1,7 миллиарда долларов, что является значительной суммой. В предстоящие годы обе страны сосредоточат свое внимание на дальнейшей диверсификации товарооборота. Благодаря реализации совместных проектов торговый баланс станет более сбалансированным, что снизит его зависимость исключительно от энергетического сектора. Однако стоит отметить, что Азербайджан на протяжении многих лет оставался надежным поставщиком сырой нефти в Израиль, на долю которого приходится 40-процентная доля от общего объема импорта нефти Израилем.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопрос расширения сотрудничества в энергетическом секторе. Существуют значительные перспективы для инвестиционных проектов, включая создание энергетических интерконнекторов и потенциальных совместных предприятий в других странах.

Более того, по последним данным, около 10-15 израильских компаний уже подали заявки через посольство Израиля в Азербайджане на участие в проектах в Карабахе. В целом же числа компаний, заинтересованных в том, чтобы внести свой вклад в восстановление освобожденных земель Азербайджана, еще больше. Помимо "зеленой" энергетики, Израиль может предложить богатый опыт в различных секторах, включая управление водными ресурсами, сельское хозяйство, здравоохранение, инновации и "умные города".

В дополнение к процветающему экономическому сотрудничеству, связь между народами двух стран служит замечательной моделью для всего мира, характеризующейся плодотворными, искренними, открытыми и дружественными отношениями, основанными на взаимном уважении и поддержке. Культурные связи между Азербайджаном и Израилем продолжают процветать. Примечательным примером является значение, которое страны придают развитию туристического сектора. В результате переговоров Президента Ильхама Алиева и Президента Ицхака Герцога была достигнута договоренность о скорейшем увеличении количества рейсов между двумя странами не только в летний сезон, но и в течение всего года.

Это особенно важно с точки зрения того, чтобы, как отметил Президент Ильхам Алиев, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Ицхаком Герцогом, подробно рассказать о многовековой жизни еврейской общины Азербайджана.

"Представители еврейской общины, граждане Азербайджана, - это люди, которые вносят и продолжают вносить большой вклад в современное развитие нашей страны. Они боролись плечом к плечу с нами, с представителями всех других этнических групп в Азербайджане, за нашу независимость и за нашу территориальную целостность. Сегодня - это важный фактор не только для успешного развития Азербайджана, межкультурного мира и дружбы, но и для наших двусторонних отношений. Мне известно, что представители Азербайджана, живущие в Израиле, также играют важную роль в построении мостов между нашими странами. У нас есть диаспорские организации азербайджанцев по всему миру, но только в одной стране, в Израиле, они состоят преимущественно из людей еврейской национальности. Это действительно является показателем того, что между нами нет никаких различий, никаких разделений. У нас многовековая история взаимодействия, дружбы, взаимной поддержки", - сказал глава государства.

Еще одной областью, которой обе страны уделяют повышенное внимание, является вопрос безопасности, и кибербезопасности в частности. Сотрудничество в области кибербезопасности между Азербайджаном и Израилем началось относительно недавно. Однако в последнее время оно стало исключительно динамичным. Сегодня кибербезопасность является жизненно важным компонентом национальной безопасности каждой страны. Несомненно, обширный опыт израильских компаний в этой области станет бесценным для Азербайджана, включая подготовку молодых специалистов и образование. Эти элементы будут служить фундаментальными факторами в достижении целей и защите страны от различных угроз.

Прочное партнерство в оборонной промышленности между Азербайджаном и Израилем уже давно продемонстрировало свою эффективность, позволив нам повысить оборонный потенциал страны и защитить государственность, ценности, национальные интересы и территориальную целостность. Это давнее сотрудничество сыграло решающую роль в модернизации обороноспособности Азербайджана.

Как подчеркнул вчера Президент Ицхак Герцог в заявлении для прессы, Азербайджан оказывает огромное влияние в мире и в регионе. И, действительно, Азербайджан стал заметным игроком в таких глобальных вопросах, как транспортное сообщение и энергетическая безопасность. В этих важнейших областях опыт Израиля и передовые технологии также играют жизненно важную роль. Укрепляя двусторонние отношения, Азербайджан и Израиль могут открыть новые возможности, которые принесут пользу не только им, но и региону в целом, прокладывая путь к новым горизонтам сотрудничества.