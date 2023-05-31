Внесены изменения в Положение о Службе безопасности Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Службе безопасности Президента Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента Азербайджанской Республики от 19 февраля 2021 года №1290.

Как сообщает Trend, согласно указу, утверждены изменения в "Положение о Службе безопасности Президента Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента Азербайджанской Республики от 19 февраля 2021 года № 1290 (Сборник законодательства Азербайджанской Республики, 2021, № 2, статья 132).

Кабинет министров Азербайджанской Республики в месячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с Положением и описанием официальной эмблемы Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики.