Али Асадов поздравил Джевдета Йылмаза с назначением на пост вице-президента Турции

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил Джевдету Йылмазу поздравительное письмо в связи с его назначения вице-президентом Турецкой Республики, передает в воскресенье Trend.

В письме назначение Йылмаза на высокую должность было расценено как проявление большого доверия к нему со стороны Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Было подчеркнуто, что в последние годы Турция стала центральной силой в международном мире, демонстрируя всестороннее развитие.

С удовлетворением было отмечено, что азербайджано-турецкие отношения сотрудничества, пройдя за этот период успешный путь благодаря решительным усилиям Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поднялись на уровень непоколебимой дружбы и братства, стратегического партнерства и союза.

Было отмечено, что реализуемые совместными усилиями Азербайджана и Турции огромные проекты повышают значимость двух стран, а также региона в мировом масштабе, служат миру, сотрудничеству и развитию в регионе.

Было подчеркнуто успешное развитие союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, которые руководствуются лозунгом "Одна нация, два государства", а также выражена готовность приложить совместные усилия в направлении расширения сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, гуманитарной и всех других областях в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.