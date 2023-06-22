Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда за 2022 год (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики за 2022 год.

Как сообщает в четверг Trend, исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2022 год утверждено с учетом того, что доходы находятся на уровне 16 866 540,3 тысячи манатов, расходы – 7 988 335,2 тысячи манатов, или 106,8 % по доходам и 68,9 по расходам относительно предусмотренного бюджетом Государственного нефтяного фонда на 2022 год.

Кроме того, глава государства подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 30 декабря 2022 года № 1942 "О бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2023 год".