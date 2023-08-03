Письмо Джейхуна Байрамова генсеку ООН в связи с решением Международного суда распространено как документ ООН (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова от 21 июля 2023 года, адресованное генеральному секретарю ООН в связи с решением Международного суда от 6 июля об отклонении выдвинутого Арменией ходатайства, распространено как документ Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Trend сообщили в четверг в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В письме отмечено, что это решение, единогласно принятое в связи с отклонением требования Армении, еще раз подтверждает суверенное право Азербайджана на создание пограничного пункта пропуска на своей территории. Было отмечено, что 23 апреля 2023 года Азербайджан учредил пограничный пункт пропуска "Лачин" в целях предотвращения злоупотреблений Арменией в военных целях, вывоза природных ресурсов нашей страны, а также предотвращения минной угрозы. В письме подчеркнуто, что до провокации, совершенной Арменией 15 июня 2023 года, через этот ППП был обеспечен безопасный и прозрачный проход более 2000 армянских жителей. Также отмечено, что принятие Азербайджаном в целях обеспечения безопасности на ППП соответствующих мер для расследования причин провокации, в результате которой был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана, было необоснованно расценено Арменией как "блокада".

Несмотря на усилия, предпринятые Азербайджаном по урегулированию пропуска через пограничный переход, Армения не дала гарантий, что подобные провокации не повторятся, поэтому в настоящее время Лачинская дорога используется только для проезда в медицинских целях посредством Международного комитета Красного Креста. Отмечено, что несмотря на предложение Азербайджана использовать для обеспечения армянских жителей достаточным количеством продуктов дорогу Агдам-Ханкенди, армянская сторона отказалась от этого предложения.

В письме говорится, что, наряду с тем, что Армения является стороной, которая создает ограничения на использование Лачинской дороги, а также возражает против предложения об использовании дороги Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей, она также продолжает вводить в заблуждение международную общественность бессмысленными претензиями о якобы "блокаде азербайджанской стороной армянских жителей".

В завершение подчеркивается приверженность Азербайджана усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, и в частности, важность того, чтобы международное сообщество призвало Армению продемонстрировать конструктивный подход в усилиях по достижению устойчивого мира.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/215/45/pdf/N2321545.pdf?OpenElement

Отметим, что Международный суд ООН отклонил ходатайство Армении от 12 мая 2023 года о якобы "незаконности" ППП "Лачин" и требовании "вывода всех вооружённых сил Азербайджана с Лачинской дороги".

В целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.