Пресечена очередная попытка армян установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 21 августа с 07:05 до 07:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии , работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 09:30 до 10:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Йухары Шорджа и Йухары Загалы Басаркечярского района подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Зяйлик и Бязирхана Кяльбаджарского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры по всем указанным направлениям", - говорится в сообщении.