Мы должны отделять гуманитарные вопросы от политических манипуляций - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Мы должны отделять гуманитарные вопросы от политических манипуляций.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб.

"Азербайджан предлагает не ухудшать положение в области гуманитарных вопросов. Именно поэтому, Азербайджан создает условия, чтобы вместо одной дороги можно было использовать несколько. Люди, считающие себя представителями местного населения, не должны держать людей в заложниках", - добавил Байрамов.

Напомним, что визит главы МИД Бельгии в регион начался 22 августа. Сначала она посетила Армению, 23 августа - Грузию, а 24 августа - Азербайджан.