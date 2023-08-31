БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана поздравил Малайзию и Кыргызстан по случаю Дня Независимости.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в социальной сети.

"По случаю Дня Независимости мы передаем самые искренние поздравления и добрые пожелания правительству и народу Малайзии! Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития нашего двустороннего сотрудничества!",- говорится в сообщении.

МИД Азербайджана также поздравил Кыргызстан с Днем Независимости.

"Поздравляем дружественный и братский народ Кыргызстана с Днем Независимости, и с нетерпением ждем дальнейшего углубления сотрудничества между нашими государствами на всех платформах", - говорится в сообщении.