Армения продолжает минный террор против Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - К сожалению, в Ходжавенде граждане Азербайджана вновь стали жертвами армянского террора. Армения продолжает минный террор против Азербайджана.

Об этом сообщил во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов.

Он отметил, что армянская сторона до сих пор не представила Азербайджану карты минных полей.

"Даже из небольшого количества предоставленных карт большая часть неверна. Это показывает, что армянский минный террор против Азербайджана продолжается. С начала Отечественной войны до настоящего времени около 400 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора армян.

Несмотря на то, что Азербайджан неоднократно поднимал этот вопрос, тот факт, что Армения не предоставила карты минных полей, еще раз показывает, что Армения до сих пор не отказалась от своих грязных, коварных намерений и продолжает террористические действия против Азербайджана. Последние события показали, что большинство мин на территории Азербайджана были установлены армянами после Отечественной войны в 2020 году. Об этом свидетельствуют мины, обнаруженные в Лачине, Кяльбаджаре и других районах.

Сегодня Азербайджан работает над достижением мира в регионе, но Армения все еще не отказывается от своих гнусных целей.

Считаю, что международное давление на Армению должно быть усилено, и ее гнусные поступки должны быть прекращены. Армения должна быть наказана за совершенные ею преступные деяния", - добавил депутат.

Отметим, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района “КАМАЗ”, в результате террористического акта, подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.