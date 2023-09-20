Парламент Азербайджана обратился к международной общественности в связи с антитеррористическими мероприятиями

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководители рабочих групп по межпарламентским связям и главы азербайджанских делегаций в международных парламентских организациях направили обращение руководителям международных парламентских организаций и парламентам зарубежных стран в связи с антитеррористическими мероприятиями, которые проводятся в ответ на провокации армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана, передает Trend.

В обращении отмечается, что Азербайджан привержен процессу подписания мирного договора на основе нормализации отношений с Арменией, уважения принципов суверенитета и территориальной целостности. В нем подчеркивается, что наша страна также прилагает усилия по реинтеграции этнических армян Карабахского региона как граждан Азербайджана, обеспечению всех их прав и свобод в рамках Конституции страны и международных соглашений, стороной которых выступает Азербайджан. Начиная с ноября 2020 года, Азербайджан неоднократно демонстрировал свою приверженность этому процессу. Доказательством приверженности Азербайджана к деэскалации является и доставка продуктов грузовыми автомобилями Международного комитета Красного Креста армянским жителям Карабахского региона, с одновременным использованием дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

В документе с сожалением отмечается, что, несмотря на упомянутые усилия Азербайджана, Армения, используя все средства, продолжила попытки посягнуть на суверенитет и территориальную целостность нашей страны и сохранить присутствие сепаратистов на азербайджанских территориях. В нем указывается, что военные провокации на делимитированной границе и в Карабахском регионе, оказание финансовой, военной и технической помощи десяти тысячам военнослужащих, незаконно размещенных на азербайджанских территориях, минирование территорий, случаи применения радиопомех против гражданских самолетов Азербайджана и зарубежных стран, беспочвенные обвинения в «блокаде» и «гуманитарном кризисе», политический шантаж, так называемые «президентские выборы» сепаратистского режима и поздравительные месседжи этому незаконному режиму являются примерами лишь некоторых провокационных шагов, предпринятых армянской стороной с целью срыва процесса нормализации.

Как указывается в обращении, Азербайджан неоднократно заявлял, что, вопреки положениям трехстороннего Заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, продолжается присутствие формирований армянских вооруженных сил в Карабахском регионе Азербайджана, что является источником серьезной угрозы миру и стабильности в регионе.

Также сообщается, что 19 сентября в результате широкомасштабных военных провокаций и терактов, совершенных армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана, были убиты и ранены гражданские лица и военнослужащие.

«В ответ на все это азербайджанская сторона начала антитеррористические мероприятия, которые служат лишь цели разоружения и вывода с наших территорий формирований вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения и восстановления Конституционного строя Азербайджанской Республики. Соответствующие структуры Азербайджана особо подчеркнули, что целью проводимых мероприятий являются только незаконные воинские формирования и военная инфраструктура. Гражданское население ни при каких обстоятельствах не является целью», - говорится в документе.

Авторы обращения напоминают, что суверенитет и территориальная целостность Азербайджана так же важны, как суверенитет и территориальная целостность любой страны, и Азербайджан имеет право защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми средствами, предусмотренными нормами международного права.

В заключение парламентарии еще раз призвали международную общественность поддержать антитеррористические мероприятия Азербайджана, оказать давление на Армению с тем, чтобы она ради обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе воздерживалась от провокаций против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также действовала в рамках процесса нормализации.