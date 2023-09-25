На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения, передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В селе Гызыл Кенгерли Агдамского района конфискованы танк, БМП, военное оборудование, значительное количество артиллерийских снарядов, противотанковые средства, минометы, оружие и боеприпасы различного калибра, принадлежавшие формированиям вооруженных сил Армении и незаконным армянским вооруженным формированиям.

Отметим, что конфискация оружия, боеприпасов и боевой техники в регионе продолжается", - говорится в сообщении ведомства.