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На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 25 сентября 2023 15:12 (UTC +04:00)
На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения, передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В селе Гызыл Кенгерли Агдамского района конфискованы танк, БМП, военное оборудование, значительное количество артиллерийских снарядов, противотанковые средства, минометы, оружие и боеприпасы различного калибра, принадлежавшие формированиям вооруженных сил Армении и незаконным армянским вооруженным формированиям.

Отметим, что конфискация оружия, боеприпасов и боевой техники в регионе продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
На территории Агдамского района конфискована боевая техника, оружие и боеприпасы различного назначения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
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