Восстановление Азербайджаном своего суверенитета только укрепит азербайджано-израильское сотрудничество – взгляд из Израиля

БАКУ /Trend/ - Восстановление Азербайджаном своего суверенитета только укрепит развитие сотрудничества между Азербайджаном и Израилем.

Об этом в четверг сказал Trend президент Израильско–Азербайджанской торгово-промышленной палаты (IACCI) Алекс Каплун.

“Когда проблемы в стране решаются и люди поддерживают все происходящие процессы, включая возвращение своих земель и восстановление мира – это ведет лишь к прогрессу”, - отметил он.

Президент IACCI также подчеркнул, что государство и народ Израиля поддерживают Азербайджан в восстановлении своего суверенитета.

“Израиль и Азербайджан всегда были, есть и будут друзьями еще очень долго, и мы прилагаем много усилий, чтобы гарантировать это. Поэтому я думаю, что наше сотрудничество будет только развиваться. Мы видим множество визитов министров с обеих сторон, включая недавние визиты генерального директора министерства обороны Израиля Эяля Замира и министра сельского хозяйства и деревенского развития Израиля Ави Дихтера в Азербайджан”, - добавил Каплун.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, 19-20 сентября в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто в 13:00 20 сентября 2023 года после обращения представителей армянского населения Карабаха при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.

21 сентября 2023 года Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха, встретился с жителями Армении в Евлахе, чтобы обсудить социальные и гуманитарные проблемы, в частности потребность в топливе и продовольственной помощи. С тех пор Азербайджан предоставил топливо для систем отопления, школ, детских садов, служб экстренной помощи и пожарных подразделений, а также гуманитарную помощь для поддержки жителей Карабаха.