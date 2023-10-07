Вся история о древности армянского народа – сказочки - Филипп Экозьянц (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышло в эфир интервью с армянским историком, писателем Филиппом Экозьянцем, сообщает в субботу Trend.

Историк отметил, что армяне удивляются тому, что он им демонстрировал материалы филологов, лингвистов 16-17-го веков, где черным по белому написано, что армянский язык – это то же самое, что и турецкий.

«Турчика, армяника, тартарика – это одно и то же. Этот язык состоял из древнееврейских, латинских, греческих, гальских и испанских слов, и немного тюркских. Вот это и был тот самый грабар, который сегодня выдается за древний армянский язык. Вся эта история – сказочки, которые держатся на одном единственном произведении Корюна», - добавил он.

Trend представляет полную видеозапись интервью.