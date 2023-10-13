Пашинян, не приехав в Бишкек, показал себя абсолютно слепым в политическом смысле младенцем - Максим Шевченко

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении, не приехав в Бишкек на заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств, показал себя абсолютно слепым в политическом смысле младенцем.

Об этом сказал в пятницу Trend известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

"Пашиняновская Армения делает выбор вслед за Пашиняном в пользу западного глобального либерального клуба во главе с США и Францией. Пашинян в душе и телом либерал. Он не понимает как изменился мир. Он мыслит в старой парадигме. Думает о каком-то западе, востоке, каких-то демократиях, не демократиях. Не приехав в Бишкек, он фактически объявляет пренебрежение к Китаю, России, Азербайджану, странам Центральной Азии, то есть к огромному пространству Евразии", - отметил политолог.

По словам Максима Шевченко, таким образом Пашинян предполагает, что Армению можно будет вырезать из этого пространства.

"Я боюсь, что армяне совершают большую ошибку, полагая, что Запад им поможет. Пашинян показывает себя абсолютно слепым в политическом смысле младенцем. Он настолько верит своим покровителям, что связывает судьбу армянского народа с Францией и США, а это просто чудовищная ошибка," - добавил он.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался принять участие в саммите СНГ в Бишкеке. Так, в телефонном разговоре с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым он сообщил, что не сможет принять участие в мероприятии.