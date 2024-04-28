Туркменистан, Казахстан и Афганистан договорились вместе развивать транзитные коридоры

БАКУ /Trend/ - В результате трехсторонней встречи в Кабуле министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи, заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин и генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев согласовали создание благоприятных и конкурентоспособных тарифных условий для ускоренного прохождения контейнерных поездов из Китая через Казахстан и Туркменистан в Афганистан и далее в Пакистан, Индию и страны Ближнего Востока, передает Trend.

Согласно предварительным расчетам, использование нового транзитного маршрута из Сианя/Урумчи (КНР) до Афганистана (Тургунди и Андхой) сократит срок доставки товаров до 10-12 дней. Этот шаг позволит Афганистану обеспечить бесперебойную поставку китайских товаров на запад страны и существенно снизить расходы на доставку товаров по сравнению с другими видами транспорта.

Кроме того, афганским компаниям предложено использовать казахстанский терминал в сухом порту Сианя для консолидации наиболее востребованных товаров в контейнерные поезда и непосредственной доставки товаров народного потребления, таких как солнечные батареи, дизельные генераторы, мобильные телефоны, оргтехника и другие.

Серик Жумангарин отметил, что создание таких тарифных условий и развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать модернизации железных дорог Туркменистана и развитию туркменской инфраструктуры. В свете новых перспектив стороны готовы обсудить детали и создать рабочую группу по реализации достигнутых договоренностей.