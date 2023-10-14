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Международное право на стороне Азербайджана - глава МИД

Политика Материалы 14 октября 2023 14:42 (UTC +04:00)
Международное право на стороне Азербайджана - глава МИД

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ – Освобождение азербайджанских земель от оккупации было мечтой великого лидера Гейдара Алиева и одной из главных целей Президента Ильхама Алиева.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что международное право на стороне Азербайджана.

Отметим, что сегодня под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева проходит конференция, которая посвящена деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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