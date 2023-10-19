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За использование смартфонов военнослужащие исключены из рядов азербайджанской армии (ФОТО)

Политика Материалы 19 октября 2023 12:35 (UTC +04:00)
За использование смартфонов военнослужащие исключены из рядов азербайджанской армии (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ – Министерство обороны Азербайджана опубликовало заявление о военнослужащих, использующих социальные сети.

Как сообщили в четверг Trend в минобороны, в азербайджанской армии регулярно проводятся просветительские беседы с личным составом по вопросам информационной безопасности, а также правил конфиденциальности. С ними подписываются письменные обязательства, после чего на них возлагается определенная ответственность.

"Тем не менее, было обнаружено, что несколько военнослужащих использовали смартфоны во время службы, а также делились фото и видеозаписями относительно ведения службы в своих личных аккаунтах.

Некоторые из этих военнослужащих были исключены из рядов армии за действия, противоречащие соответствующим приказам и распоряжениям руководства министерства обороны, а в отношении других были приняты строгие дисциплинарные меры.

В отношении военнослужащих, грубо нарушающих правила военной этики, а также требования уставов и соответствующих приказов при использовании мобильных телефонов и действиями, неприемлемыми для военнослужащих, будут приняты дальнейшие серьезные меры", - говорится в сообщении ведомства.

Было отмечено, что были подготовлены и представлены новые предложения для внесения соответствующих изменений в законодательство в связи с дальнейшим ужесточением правил.

За использование смартфонов военнослужащие исключены из рядов азербайджанской армии (ФОТО)
За использование смартфонов военнослужащие исключены из рядов азербайджанской армии (ФОТО)
За использование смартфонов военнослужащие исключены из рядов азербайджанской армии (ФОТО)
За использование смартфонов военнослужащие исключены из рядов азербайджанской армии (ФОТО)
За использование смартфонов военнослужащие исключены из рядов азербайджанской армии (ФОТО)
За использование смартфонов военнослужащие исключены из рядов азербайджанской армии (ФОТО)
За использование смартфонов военнослужащие исключены из рядов азербайджанской армии (ФОТО)
За использование смартфонов военнослужащие исключены из рядов азербайджанской армии (ФОТО)
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