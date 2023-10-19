Мы не признаем никакой автономии с французским законодательством - Якоб Бисеп

БАКУ /Trend/ - Корсике была предложена автономия, но она отказалась.

Как сообщает Trend, об этом сказал на пресс-конференции Якоб Бисеп, представитель Народного союза за свободу Гваделупы,

"Автономия означает, что мы будем жить в рамках конституции Франции. Мы не признаем никакой автономии, которая существует по французским законам", - сказал он.

Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.