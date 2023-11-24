Завершился рабочий визит Президента Таджикистана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 24 ноября завершился рабочий визит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов и другие официальные лица.

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