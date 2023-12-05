В Администрации Президента Азербайджана состоялась встреча с делегацией Партии справедливости и развития Турции

БАКУ /Trend/ - Пятого декабря заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики Адалят Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции по внешним связям, депутатом от Стамбула Зафаром Сыракая.

Как сообщает во вторник Trend, на встрече Адалят Велиев довел до внимания гостей, что в результате исторической победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и проведения антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе, Азербайджан восстановил свой суверенитет, на освобожденных от оккупации территориях продолжаются масштабные и целенаправленные восстановительно-строительные работы.

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