Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Администрации Президента Азербайджана состоялась встреча с делегацией Партии справедливости и развития Турции

Политика Материалы 5 декабря 2023 17:14 (UTC +04:00)
В Администрации Президента Азербайджана состоялась встреча с делегацией Партии справедливости и развития Турции

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Пятого декабря заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики Адалят Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции по внешним связям, депутатом от Стамбула Зафаром Сыракая.

Как сообщает во вторник Trend, на встрече Адалят Велиев довел до внимания гостей, что в результате исторической победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и проведения антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе, Азербайджан восстановил свой суверенитет, на освобожденных от оккупации территориях продолжаются масштабные и целенаправленные восстановительно-строительные работы.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости