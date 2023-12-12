Устанавливается уголовная ответственность за атрибуты и символы, направленные на разрушение территориальной целостности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Устанавливается уголовная ответственность за демонстрацию, распространение, изготовление, приобретение, перевозку или ношение атрибутов, символов, направленных на разрушение территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к Уголовному кодексу Азербайджанской Республики, которая обсуждалась в комитете Милли Меджлиса (парламент) по правам человека и была рекомендована на пленарное заседание парламента.

В соответствии с предложенной в Уголовный кодекс статьей 281-1, демонстрация, распространение, изготовление, приобретение, перевозка или ношение атрибутов, символов, направленных на разрушение территориальной целостности Азербайджанской Республики, будет наказываться ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Предусмотренные деяния будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет в случае их совершения двумя и более лицами, вошедшими заранее в сговор, или организованной группой, а совершенные по поручению иностранных организаций и их представителей - лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

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