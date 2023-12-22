Азербайджан и Армения должны смотреть в будущее и начать жить в условиях мира - армянский блогер Натали Алексанян в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает Trend.

Гостем передачи стала армянский журналист и блогер Натали Алексанян.

Она отметила, что Азербайджан и Армения должны смотреть в будущее и начать жить в условиях мира.

"Я хотела бы, чтобы между двумя народами наладились связи, и все жили в нормальных условиях вне зависимости от национальной принадлежности. В первую очередь две страны должны прийти к общему мнению, вести переговоры", - сказала Алексанян.

Блогер подчеркнула, что в последних переговорах между Азербайджаном и Арменией не было третьей стороны, что является положительным моментом.

"Встреча лидеров двух государств и шаги, предпринятые другими официальными лицами в этом направлении, являются позитивными явлениями, и я это поддерживаю. Здесь нет нужды для участия других сил. Не хотели бы, чтобы все вернулось в прежнее русло, чтобы была война, были боевые действия. При участии третьей стороны мы можем вновь вернуться к прежним временам. Азербайджан и Армения должны сами решать проблемы между собой", - считает она.

Алексанян отметила, что в первую очередь, армянский народ должен избавиться от внутреннего страха.

"Мои зрители и мои единомышленники часто звонят, пишут и спрашивают, что нужно делать, чтобы все наладилось? И я им говорю, что, в первую очередь, армянский народ должен избавиться от внутреннего страха. Они боятся, что соседи всегда будут оказывать на них давление и поэтому нужно быть готовыми. До начала 44-дневной войны они не боялись, у них было совершенно иное настроение. Но после войны в армянском обществе царит большой страх. Но это неправильно, нужно постараться преодолеть этот страх и прийти к взаимопониманию. В заключение я хочу отметить, что наши бывшие руководители и наши родители не смогли в свое время направить нас в правильное русло. Сейчас мы должны думать о будущем и сделать так, чтобы будущие поколения не испытывали вражду", - добавила она.

Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.