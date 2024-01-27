Азербайджан не нуждается в Совете Европы, который не имеет никакого авторитета - депутат (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Это неоспоримый факт, что освобождение Азербайджаном своих земель в ходе 44-дневной Отечественной войны, а также восстановление государственного суверенитета на всей его территории в результате однодневных локальных антитеррористических мероприятий в сентябре прошлого года погрузило в печаль как армян, так и их зарубежных покровителей.

Об этом сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

Он отметил, что больше, чем в самой Армении, по этому поводу беспокоятся некоторые западные страны, в том числе ряд международных структур.

"Во всяком случае, их последовательные нападки на Азербайджан подтверждают это. ПАСЕ занимает первое место среди структур, которые нападают на Азербайджан, "заразившись армянской болезнью". В целом, после вступления Азербайджана в указанную организации в 2001 году проармянские, исламофобские силы постоянно использовали эту организацию как инструмент против Азербайджана. И сегодня они не изменили своему амплуа", - подчеркнул он.

Депутат упомянул, что последние процессы на примере ПАСЕ выявили еще одну пакостную черту Совета Европы.

"Еще раз стало ясно, что Совет Европы - это лагерь исламофобско и тюркофобско мыслящих представителей различных европейских стран, которые не могут попасть в Европейский парламент. Этот фактор лежит в основе последнего необоснованного поведения ПАСЕ против Азербайджана", - отметил он.

По словам В.Искендерова, это также еще раз доказывает на примере ПАСЕ, что большинство международных организаций не могут избавиться от болезни двойных стандартов.

"На протяжении многих лет эта структура не принимала никаких мер касательно агрессии Армении против Азербайджана и факта оккупации территорий, довольствуясь лишь эпизодическими заявлениями и решениями, не имеющими юридического веса. Однако, по крайней мере, можно было лишить права голоса одного члена организации за то, что она вторглась на территорию другого члена этой же организации. Вместо этого, после того, как Азербайджан освободил свои земли от оккупации, на нас были совершены несправедливые нападки. Хотя такие нападки в свое время должны были быть совершены на оккупанта - Армению. С другой стороны, хотя скандальная инициатива в отношении Азербайджана была формально выдвинута немецким депутатом Франком Швабе, известно, что за этим вопросом стоит само руководство ПАСЕ, которое просто выдвинуло вперед социалистов. Голосование бывшего и действующего президентов ПАСЕ против нас является показателем позиции руководства организации", - сказал депутат.

По его словам, недавние процессы также показали, что ПАСЕ была игрушкой в руках Франции и Германии, рабом этих двух государств.

"Как известно, в ряде случаев Франция пытается реализовать свои желания через Германию. Причиной тому послужили последовательные неудачи во внешней политике и потеря авторитета Франции в мире. Поэтому Франция и на этот раз посредством Германии пытается использовать ПАСЕ как инструмент против Азербайджана. Фактически, ПАСЕ действует по указке Франции и Германии. Но все эти попытки тщетны. Потому что для Азербайджана не только замораживание его голоса в ПАСЕ, но и сама эта структура не имеет никакого значения. В свое время Азербайджан стал членом Совета Европы, чтобы решить карабахскую проблему. Эта проблема уже решена, и в настоящее время Азербайджану не нужен Совет Европы, который не имеет никакого влияния не только на мировом уровне, но и в Европе", - сказал он.

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