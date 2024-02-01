Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в ряд указов

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении закона от 26 декабря 2023 года № 1080-VIQD о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением законов Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" и "О целевых финансовых санкциях", и внесении в связи с этим изменений в некоторые указы.

Как сообщает Trend, согласно указу, полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные в части четвертой статьи 40 закона Азербайджанской Республики "О нотариате", осуществляет Президент Азербайджанской Республики.

В части четвертой статьи 40 данного закона под "органом (учреждением)" подразумевается Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные во втором предложении третьего абзаца статьи 37.1 закона Азербайджанской Республики "О банках", осуществляет Президент Азербайджанской Республики.

Во втором предложении третьего абзаца статьи 37.1 данного закона под "органом (учреждением)" подразумевается Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из закона Азербайджанской Республики от 26 декабря 2023 года № 1080-VIQD о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением законов Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" и "О целевых финансовых санкциях".

В указ Президента Азербайджанской Республики "О применении закона Азербайджанской Республики "О нотариате" от 18 января 2000 года № 261 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2000, № 1, статья 40 (том I) внесены следующие изменения:

- в пункте 3.1 после слова "Закона" добавлены слова "в части четвертой статьи 40 и";

- в конце пункта 3.15 знак точки заменен знаком точки с запятой, и добавлен пункт 3.16 следующего содержания:

"3.16. В части четвертой статьи 40 данного закона под "органом (учреждением)" понимается Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики.".

В указ Президента Азербайджанской Республики от 26 марта 2004 года № 42 "О применении закона Азербайджанской Республики "О банках" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2004, № 3, статья 143 (том I) внесены следующие изменения:

- в пункте 3.1-1 после слов "в статье 10.2.6" добавлены слова "во втором предложении третьего абзаца статьи 37.1";

- добавлен пункт 3.1-2 следующего содержания:

"3.1-2. Во втором предложении третьего абзаца статьи 37.1 данного закона под "органом (учреждением)" понимается Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики;".