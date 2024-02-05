Использование высоких технологий ясно показывает намерение Азербайджана провести прозрачные выборы - ОИС

БАКУ /Trend/ - Использование высоких технологий ясно показывает намерение Азербайджана провести прозрачные президентские выборы.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт secki-2024.az, об этом сказал помощник генерального секретаря ОИС по политическим вопросам Юсеф Алдобеай в ходе встречи с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахиром Панаховым.

Делегация во главе с помощником генерального секретаря ОИС по политическим вопросам Юсефом Алдобеайем находится в стране по приглашению ЦИК для наблюдения за внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики, которые состоятся 7 февраля 2024 года.

Выразив благодарность за приглашение, помощник генсека сказал, что Азербайджан является очень активным членом ОИС.

По его словам, в Уставе ОИС отмечено, что страны-члены полностью поддерживают демократию.

"Я хотел бы попросить вас поделиться с нами опытом Азербайджана после успешного завершения президентских выборов. Использование высоких технологий ясно показывает намерение Азербайджана провести прозрачные президентские выборы", - сказал Ю.Алдобеай.

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