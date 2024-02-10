Гезим Калая поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Союза независимых профсоюзов Албании Гезим Калая направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает Trend.
В письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
От имени Союза независимых профсоюзов Албании передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. Как мудрый лидер, Вы принесли мир и прогресс в регион.
Искренне поздравляем Ваше превосходительство с исторической победой на выборах, проведенных в соответствии с демократическими стандартами, а также с восстановлением территориальной целостности Азербайджана.
Да здравствует Азербайджан!
Да здравствует братство Албании и Азербайджана!".