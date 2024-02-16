Патриотичная молодежь Азербайджана является гарантом новых свершений - Джалил Халилов

БАКУ /Trend/ - Молодежная политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, дает основание говорить о том, что патриотичная молодежь, сформировавшаяся в Азербайджане, является гарантом новых побед.

Об этом в пятницу Trend сказал заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил полковник Джалил Халилов.

Он отметил, что воспитание молодежи в духе национально-духовных ценностей - важная составляющая идей общенационального лидера Гейдара Алиева. "Приверженность азербайджанской молодежи национально-духовным ценностям, высокий патриотизм, проявившиеся в 44-дневной Отечественной войне, были встречены во всем мире с большим восхищением. Отечественная война, наряду с силой нашей армии, во всем величии раскрыла патриотический дух нашего народа, его любовь к Родине. Наша молодежь выстраивалась в длинные очереди перед призывными пунктами, чтобы освободить от оккупации родные земли. При этом в армянской армии наблюдалось повальное дезертирство. За время войны более двенадцати тысяч армянских военнослужащих самовольно покинули боевые позиции", - сказал Джалилов.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о героизме азербайджанской молодежи в Отечественной войне, подчеркивая, что этот героизм обусловлен приверженностью национально-духовным ценностям.

Джалилов отметил важность внесения вклада в молодежную политику государства, способствования процессу воспитания молодого поколения в духе национальных ценностей. "Организация ветеранов войны, труда и Вооруженных сил регулярно проводит работу с молодежью, организует встречи, предпринимает последовательные шаги по дальнейшему обогащению мировоззрения молодежи. Сегодня в рядах нашей Организации сотни молодых ветеранов, участвовавших в 44-дневной Отечественной войне, которые играют важную роль в деятельности Организации. Мы в том числе проводим серию встреч под названием "Встреча поколений", в ходе которых, наряду с другими вопросами, говорим о важности молодежной политики нашего государства с точки зрения сегодняшнего и завтрашнего дня", - подчеркнул полковник.

Кроме того, по его словам, в этом году Организация ветеранов войны, труда и Вооруженных сил планирует провести ряд мероприятий, связанных с молодежью, на общереспубликанском уровне. "Эти мероприятия охватят различные регионы нашей страны", - добавил Халилов.

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